Sinner è campione a Wimbledon battuto lo spagnolo Alcaraz 4-6 6-4 6-4 6-4 per Jannik è la prima vittoria dello slam londinese - VIDEO

Sinner si prende la rivincita su Alcaraz dopo le sconfitte a Roma e al Roland Garros. Jannik è il primo italiano della storia a vincere all’All England Club Jannik Sinner entra ufficialmente nella leggenda del tennis: è lui il nuovo re di Wimbledon. Sul prato dell’All England Club, l’azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner è campione a Wimbledon, battuto lo spagnolo Alcaraz 4-6/6-4/6-4/6-4, per Jannik è la prima vittoria dello slam londinese - VIDEO

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - wimbledon - alcaraz

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Jannik in vantaggio Sinner conquista il terzo parziale della finale di #Wimbledon per 6-4 e supera Alcaraz: 2 set a 1 in favore dell'italiano. FORZAAA #SinnerAlcaraz Vai su X

“Io e Sinner saremo rivali”: tre anni fa la profezia di Alcaraz a Wimbledon, dopo aver perso con Jannik. Chi vincerà la finale? L’ultima volta che Wimbledon ha assistito ad una sconfitta di Carlos Alcaraz, alla fine dell’inno gli inglesi cantavano “God S Vai su Facebook

Sfida tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon, mamma Siglinde e papà Hanspeter separati in tribuna e lei è virale; Jannik Sinner è il nuovo re di Wimbledon: Alcaraz battuto in finale (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) - Aggiornamento del 13 Luglio delle ore 20:28; Live Jannik Sinner - Carlos Alcaraz - Wimbledon Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 13/07/2025.

Wimbledon, Sinner vendica Parigi e batte Alcaraz in 4 set: per la prima volta un italiano è il re dell'erba - Jannik Sinner conquista per la prima volta Wimbledon battendo in finale ... Secondo msn.com

Che partita Jannik Sinner! Il numero 1 vince a Wimbledon e fa la storia - Il campione altoatesino si impone in quattro set su Carlos Alcaraz e si aggiudica per la prima volta lo Slam sull'erba. Da huffingtonpost.it