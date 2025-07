© US Mediaset Una proposta di Cruz e Alonso de Lujan manda completamente in tilt Jana Exposito nel corso delle prossime puntate de La Promessa. I marchesi chiedono infatti alla domestica di trasferirsi nella zona nobile della tenuta e diventare a tutti gli effetti una di loro in attesa del suo matrimonio con Manuel. Richiesta che crea un ulteriore spaccatura tra le due ‘parti’ appena Jana si prende del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 14 al 20 luglio 2025: Jana spiazzata da una proposta di Cruz e Alonso