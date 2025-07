Allen | il nascondiglio le canzoni la voce di mamma agli altoparlanti Così è stato ritrovato il bimbo scomparso a Ventimiglia Finito un incubo lungo 36 ore

Le canzoncine che amava tanto, ripetute per ore, la voce della mamma che lo chiama diffusa dagli altoparlanti, un'intuizione felicissima, una mobilitazione impressionante, umana e tecnologica, lo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Allen: il nascondiglio, le canzoni, la voce di mamma agli altoparlanti. Cos√¨ √® stato ritrovato il bimbo scomparso a Ventimiglia. Finito un incubo lungo 36 ore

EDIT: Allen Barnard Ganao è stato ritrovato dopo essere scomparso venerdì 11 luglio dal campeggio "Por la mar" di Latte, a Ventimiglia. Nel ponente ligure dove si cerca Alain Barnard Ganao, il bimbo di 5 anni che si è allontanato venerdì 11 luglio dal campin

