Achille Costacurta dal metadone alla rinascita | cosa ha vissuto davvero il figlio di Billy e Martina Colombari

È un racconto crudo, lucido e profondamente umano quello che Achille Costacurta ha affidato alle pagine de La Repubblica. Il figlio dell'ex difensore del Milan Billy Costacurta e dell'attrice e conduttrice Martina Colombari ha deciso di rompere il silenzio sul suo passato burrascoso. Un passato fatto di droghe, risse, un tentato suicidio e la dura esperienza in un centro penale minorile. Ma anche una storia di rinascita, di riconciliazione familiare e di progetti futuri che parlano di altruismo e di un nuovo inizio. 'Sette boccette di metadone per farla finita'. "Avevo 17 anni, ero rinchiuso da un anno e sette mesi in un centro penale minorile a Parma.

