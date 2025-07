Mafia arresti domiciliari a uno dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro

Arresti domiciliari a uno dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro: la prima sezione della Corte d'appello di Palermo ha scarcerato Emanuele Bonafede, marito di Lorena Lanceri, una delle amanti del boss di Castelvetrano. Secondo il collegio presieduto da Adriana Piras, che ha accolto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

