Storica impresa di Jannik Sinner | è il primo italiano a vincere Wimbledon

Jannik Sinner entra nella leggenda del tennis italiano e mondiale: ha vinto il torneo di Wimbledon, superando in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz in una partita memorabile. Con questo trionfo, Sinner diventa il primo italiano nella storia a conquistare il prestigioso Slam sull'erba londinese, coronando un percorso straordinario che lo consacra tra i grandi del tennis. Il match, attesissimo dagli appassionati di tutto il mondo, ha visto Sinner imporsi con autoritĂ e classe, confermando la crescita esponenziale del suo gioco e la sua maturitĂ tattica. Non solo una vittoria personale, ma un risultato storico per l'Italia, che mai prima d'ora aveva potuto festeggiare un successo maschile a Wimbledon.

Jannik Sinner può giocare, chi deve battere agli Internazionali di Roma. Il sorteggio e l’ipotesi del derby italiano: quando rischia di trovare Alcaraz - Torna finalmente in campo Jannik Sinner, dopo lo stop di tre mesi per il caso Clostebol. Il numero 1 del tennis mondiale, fuori dai giochi dal giorno della finale degli Australian Open, vinta contro Zverev lo scorso 26 gennaio, rientra sulla terra battuta di Roma, per gli Internazionali BNL d’Italia, al Foro Italico, al via il 7 maggio.

LIVE Sinner-Cerundolo 1-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’italiano è contratto in avvio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio a uscire e diritto lungolinea. 0/6. 40-A Palla corta di Cerundolo in uscita dal servizio che a stento raggiunge la rete.

"Sinner? Italiano riluttante". Fango di Augias sul numero uno al mondo - Nella sua analisi del voto a Bolzano, col centrodestra favorito, il giornalista ha voluto riservare un pensiero al veleno al tennista

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon! È il primo italiano nella storia del torneo e in 138 edizioni: superato nella finale Carlos Alcaraz in 4 set

Che partita Jannik Sinner! Il numero 1 vince a Wimbledon e fa la storia - Il campione altoatesino si impone in quattro set su Carlos Alcaraz e si aggiudica per la prima volta lo Slam sull'erba.