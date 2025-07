Truffa anziana in trasferta | svolta per il nipote del ras

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Giuseppe Della Ventura, 26 anni di Caserta e nipote del ras Antonio Della Ventura. Lo ha deciso il giudice Elisabetta Pezzoli del tribunale di Vicenza che ha accolto l’istanza del difensore, l’avvocato Nello Sgambato, e revocato la misura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

