Bakecait compie 20 anni | dallo scuolabus davanti alle università a B2B e recruiting internazionale

Torino, primavera del 2005. In una mail Paolo Geymonat racconta ad un amico di¬†aver rifiutato una¬†proposta di lavoro presso un colosso internazionale per mettersi in gioco, creare qualcosa di suo partendo da zero.¬†Nel giro di ventiquattro ore, il dominio di Bakeca.it¬† √® registrato - con la ‚Äúk‚ÄĚ al posto del ‚Äúch‚ÄĚ, in omaggio al linguaggio informale degli Sms¬†di quegli anni -: l‚Äôobiettivo¬†√® portare anche in Italia un modello simile a Craigslist, gi√† affermato¬†negli Stati Uniti: un sito di annunci semplici, gratuiti, immediati. Quest‚Äôanno il celebre portale di annunci¬† compie 20 anni di vita, contraddistinguendosi come¬†realt√† 100% italiana e indipendente in un settore in cui operano grandi multinazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bakeca.it compie 20 anni: dallo scuolabus davanti alle università a B2B e recruiting internazionale