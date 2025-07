Tre navi da guerra russe nel Mediterraneo anche una portaerei armata con missili da crociera Kalibr

La Marina militare ucraina ha annunciato che la Russia ha dispiegato tre navi da guerra nel Mar Mediterraneo, una delle quali - una portaerei - armata con missili da crociera Kalibr. Questo tipo di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Tre navi da guerra russe nel Mediterraneo, anche una portaerei armata con missili da crociera Kalibr

In questa notizia si parla di: navi - guerra - mediterraneo - portaerei

La Cina muove navi e aerei da guerra: scattano le Golden Dragon - Le manovre prevedono operazioni via terra, via mare e via aria. Dureranno circa due settimane (fino al 28 maggio) e impiegheranno diversi mezzi militari della Cina

La mossa che fa infuriare la Francia: l’Italia propone navi da guerra usate alla Grecia a prezzo di saldo - Due fregate italiane alla Grecia a prezzo scontato: è questa la mossa che sta facendo discutere le cancellerie europee e che rischia di compromettere le ambizioni della Francia nel Mediterraneo orientale.

"USS Constellation ferma al 10%". Cosa c'è dietro il blocco delle navi da guerra Usa - Il programma delle nuove fregate della U.S. Navy è in forte ritardo. Le modifiche al progetto iniziale hanno gonfiato tempi e costi, sollevando dubbi sulla tenuta del programma americano

