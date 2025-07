Dazi Meloni | In contatto con la Commissione l' Ue ha la forza per ottenere un accordo equo | Dal vertice dei 27 a Bruxelles | Sostegno a von der Leyen

L'Ue si prepara a trattare ancora con gli Stati Uniti sulla questione dazi. Ma la lettera di Trump ha agitato diverse Cancellerie. Merz: "Lavoro intenso per soluzione".

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Vertice Ue-Usa: Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina - Ieri sera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all’Ucraina.

Il rosario di Castagnetti: "Schlein non basta per vincere le elezioni. Dazi e mercati possono battere Meloni" - Presidente Mattarella, lei che toglie la collera da Pierluigi Castagnetti, abbia pietĂ di noi, lei che siede alla sinistra di Pierluigi gli rivolga la nostra supplica.

Sfiducia a Ursula von der Leyen. E' sostenuta dalla destra e da Giorgia Meloni e la sua Commissione è prona ai dazi, alle nevrosi di Trump. Ci stanno imponendo il riarmo folle per una escalation di guerra. NOI CI OPPONIAMO. Pasquale Tridico Vai su Facebook

Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen pensavano che scondinzolando davanti al Presidente degli Stati Uniti avrebbero ottenuto dazi zero e invece è arrivata una mazzata per le imprese e il Made in Italy che pagheremo a caro prezzo. Chi oggi accusa la C Vai su X

