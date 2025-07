Standing ovation per Stefano Massini a Livorno con ‘Donald’ | Trump è l’opposizione di se stesso

LIVORNO – Una folla ad applaudire Stefano Massini, grande protagonista della rassegna letteraria ‘Leggermente 2025’ a Livorno. Standing ovation per lo scrittore, drammaturgo, autore teatrale, toscano, cresciuto a Campi Bisenzio, direttore artistico del Teatro della Toscana, nonché unico italiano a trionfare negli Stati Uniti ai Tony Award, con ‘ Lehman Trilogy ‘, sul palco nel parco di Villa Fabbricotti per presentare il suo ultimo libro ‘ Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden man’, Einaudi. Ad accogliere Massini il sindaco Luca Salvetti, in prima fila ad applaudire Massini con l’assessora alla cultura Angela Rafanelli, Stefano Massini ha parlato del libro in cui racconta la parabola del ‘golden man’ presidente degli Stati Uniti Donald Trump con Michela Berti, giornalista de La Nazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it