Lacrosse l’Italia firma il tris agli Europei | Danimarca travolta con i gol dei Piatelli

L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva agli Europei di lacrosse maschile (specialitĂ field, dunque non il sixes che sarĂ protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028): dopo aver liquidato Grecia e Francia nelle prime due uscite in quel di Breslavia (Polonia), gli azzurri hanno travolto la Danimarca con il perentorio punteggio di 15-4, rispettando senza patemi d’animo il pronostico della vigilia contro un avversario di inferiore caratura tecnica. La nostra Nazionale si è issata in solitaria al comando del gruppo D, davanti a Francia e Slovacchia (appaiate al secondo posto con due successi a testa). 🔗 Leggi su Oasport.it

