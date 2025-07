Volley femminile l’Italia conquista il bronzo agli Europei U16 Nuove azzurre si svelano

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Under 16 di volley femminile: dopo aver perso la semifinale contro la Turchia, subendo la rimonta da 0-2 e 13-16, le azzurre hanno regolato la Cechia per 3-0 (25-16; 28-26; 25-13) nella finale per il terzo posto della rassegna continentale di categoria andata in scena a Tirana (Albania). La nostra Nazionale si è confermata sul podio di questa manifestazione dopo i trionfi del 2017 e del 2023 inframezzati dagli argenti del 2019 e del 2021. Le ragazze di coach Monica Cresta si sono rivelate decisamente superiori alle avversarie, che ieri avevano ceduto alla Polonia nell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia conquista il bronzo agli Europei U16. Nuove azzurre si svelano

