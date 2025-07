Sinner conquista Wimbledon come cambia il ranking dopo la vittoria in finale contro Alcaraz

Jannik Sinner è il primo tennista italiano nella storia a vincere il singolare a Wimbledon. Jannik ha scritto una nuova pagina di storia grazie al successo contro Carlos Alcaraz,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner conquista Wimbledon, come cambia il ranking dopo la vittoria in finale contro Alcaraz

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Alcaraz, incubo a Wimbledon: classifica stravolta - Wimbledon 2025 si apre con due protagonisti su cui tutti puntano: ovviamente si parla di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, quest’ultimo reduce da tre successi di fila.

Emma Raducanu star a Wimbledon: le voci del flirt con Alcaraz fanno impazzire fan e tabloid - “Sono contenta che stiamo intrattenendo la gente su internet. Ma siamo solo amici”. Si era espressa così Emma Raducanu, 22 anni, nelle scorse settimane sul presunto flirt con Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon! È il primo italiano nella storia del torneo e in 138 edizioni: superato nella finale Carlos Alcaraz in 4 set - Sinner è il primo italiano nella storia a vincere all'All England Club dopo 138 edizioni del torneo. Scrive eurosport.it