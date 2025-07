Campania Forza Italia punta alla Regione | Il Cilento sarà il simbolo della rinascita

“Da Agropoli, nel cuore di quel Cilento che per troppo tempo è stato la culla della malapolitica deluchiana, parte la nostra sfida per le prossime regionali. Il nostro modello è quello del buon governo, concreto, equilibrato, fatto di sviluppo e infrastrutture”. Tullio Ferrante, deputato e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

cilento - campania - forza - italia

Collegamenti marittimi in Campania: Un nuovo orizzonte per il Cilento e la Costa di Amalfi - La Regione Campania, attraverso l’Acamir (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti), ha pubblicato un bando che segna un vero e proprio punto di svolta per i collegamenti marittimi regionali.

“Il mare più bello 2025” è in Cilento: in Campania, tutte salernitane le località con le 5 vele - In Campania, 3 località conquistano le cinque vele e nove le quattro vele nella Guida “Il mare più bello 2025” di Legambiente e Touring Club Italiano, distinguendosi per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità .

L’annuncio nel cuore dell’Agro “Donne concrete che cambieranno la Regione Campania”. Con queste parole Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, ha annunciato la candidatura alle elezioni regionali del 2025 di Tonia Lanzetta, consiglier Vai su Facebook

