Chi è Giovanni Manildo il candidato del centrosinistra alle elezioni del Veneto

Venezia, 13 luglio 2025 ‚Äď ‚ÄúDopo il Veneto di uno, costruiamo il Veneto di tutti‚ÄĚ. E il riferimento a Luca Zaia e a quel centrodestra che governa la regione da 30 anni, √® puramente voluto. Giovanni Manildo, avvocato trevigiano e gi√† sindaco del capoluogo della Marca - sar√† il candidato unico del campo largo di centrosinistra. Riuniti attorno al suo nome Partito Democratico, Avs, Movimento Cinque Stelle, Veneto che vogliamo, La Rete delle Civiche Progressiste (Veneto Vale), +Europa, Volt Europa, Psi e Movimento Socialista Liberale. Italia Viva al momento non si √® schierata, ma sul nome di Manildo √® riunita la coalizione pi√Ļ ampia dal 2010. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Chi √® Giovanni Manildo, il candidato del centrosinistra alle elezioni del Veneto

In questa notizia si parla di: veneto - giovanni - manildo - candidato

Giovanni Manildo candidato governatore del Veneto per il centrosinistra: nel Pd lo vota il 96 per cento - Giovanni Manildo, l?avvocato che nel 2013 sconfisse al ballottaggio il leghista Giancarlo Gentilini e venne così eletto sindaco di Treviso, sarà il candidato governatore del.

Tra i possibili candidati del centrosinistra alle elezioni regionali in Veneto spunta il nome di Giovanni Manildo - Se nel centrodestra ancora non è chiaro chi sarà il prossimo candidato successore di Luca Zaia, ammesso e non concesso che l'ipotesi del cosiddetto "terzo mandato" sia davvero tramontata, altrettanto poco netta è tuttora la posizione del centrosinistra.

Elezioni regionali in Veneto: sarà Giovanni Manildo il candidato della coalizione di centrosinistra. Articolo uscito su VeZ - Veneto Ecologia Z Generation, partner di Heraldo. #veznews #giovannimanildo #RegionaliVeneto #elezioni #candidato #centrosinistra Vai su Facebook

Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra alla guida del Veneto: ¬ęStop alla regione ‚Äúdi Zaia‚ÄĚ, sanit√† e lavoro le priorit√†¬Ľ Vai su X

Chi è Giovanni Manildo, il candidato del centrosinistra alle elezioni del Veneto; Veneto, il campo larghissimo del centrosinistra candida ufficialmente Giovanni Manildo: chi è l'ex boy scout del Pd che scelse il panda come animale guida; Veneto, elezioni regionali: Giovanni Manildo candidato per il centrosinistra.

Chi è Giovanni Manildo, il candidato del centrosinistra alle elezioni del Veneto - L‚Äôavvocato trevigiano e già sindaco del capoluogo della Marca sarà il candidato unico del campo largo di centrosinistra. ilrestodelcarlino.it scrive

Elezioni, Manildo: «Corro per il Veneto. Sfida in salita? Sono alpino» - «Mi candido alla presidenza della Regione perché credo nella possibilità reale di ... Come scrive ilgazzettino.it