Cristian Chivu è stato scelto come allenatore dell’Inter per attuare quel cambiamento avvertito come non più differibile dalla proprietà Oaktree. Ora dev’essere messo in condizione di renderlo possibile. LA DECISIONE – Quella di puntare su Cristian Chivu non è stata una scelta banale da parte dell’Inter. La consapevolezza dei nerazzurri, che pervade tanto la proprietà quanto la dirigenza, è quella di essere dinanzi a un momento di transizione, di passaggio dal vecchio al nuovo. Ragioni di opportunità richiedono, per poterlo affrontare in maniera seria ed efficace, di affidarsi a un tecnico giovane e dalle idee innovative. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Chivu indica la via, l’Inter deve percorrerla: un cambiamento d’epoca!