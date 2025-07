Juventus Perchè Conceição è l’obiettivo del mercato bianconero

La Juventus punta forte su Francisco Conceição, talento portoghese che sembra destinato a tornare a Torino. Il primo motivo è la sua versatilità: Igor Tudor, tecnico bianconero, lo vede non solo come esterno d’attacco, ma anche come trequartista, capace di sfruttare l’uno contro uno e saltare l’uomo con dribbling fulminanti. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Perchè Conceição è l’obiettivo del mercato bianconero

Capello a ruota libera: «Ora la Juventus deve pregare San Gasp per la Champions. Stupidaggine di Kalulu, cambi di Adzic e Conceicao? Li ho trovati…» - Capello, ex allenatore della Juve, ha commentato così il pareggio per 1-1 dei bianconeri all’Olimpico contro la Lazio A La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato così Lazio Juve 1-1.

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - 2025-06-19 10:45:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: “Chico” Conceiçao (Coimbra, 2002) è diventato gigante.

Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners - Arrivano buone notizie dall`infermeria per Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro il Bologna.

La #Juventus ha offerto 22M€ per #Conceição, proposta rifiutata dal #Porto, che è però sceso a 25M€ per favorire l'accordo. La clausola salirà a 45M€ dal 16 luglio. Il giocatore non parteciperà al raduno dell'11 luglio: l'obiettivo è chiudere prima del ritir

Vlahovic è un obiettivo concreto del Manchester United Secondo quanto appreso dal tabloid britannico The Sun, il calciatore serbo è finito nella lista dei desideri dei Red Devils, specialmente se dovesse rescindere il contratto con la Juventus ? Vlahovic è