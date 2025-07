Canile di Presina | 120 esemplari e rischio collasso

Il canile di Presina come del resto tutte le strutture specifiche presenti sul territorio nazionale vivono il momento più critico dell'anno. Questo arroventato esordio del mese di luglio non ha allentato la presa dell’arrivo di cani al canile di Presina, che già ospita 120 animali. Confida il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: canile - presina - esemplari - rischio

Canile di Presina: 120 esemplari e rischio collasso.

Benessere animale. Oltre 100.000 cani nei canili italiani, più dell ... - 000 cani nei canili italiani, più dell’80% in 5 Regioni del Sud. Scrive quotidianosanita.it

Brucellosi nel canile a Trecastelli, in 9 a rischio processo ... - In 9 rischiano il processo per le condizioni in cui venivano tenuti chihuahua e altri cani di piccola taglia nel canile di Trecastelli, al centro di un’inchiesta dei carabinieri ... Come scrive corriereadriatico.it