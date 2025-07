Roma cantiere aperto | Gasperini aspetta rinforzi ma c’è una svolta in attacco

In casa giallorossa è iniziata ufficialmente la nuova stagione con il raduno di oggi. Gasp attende rinforzi ma c’è un colpo di scena in attacco (Ansa Foto) – SerieAnews C’è qualcosa di insolito nell’aria oggi a Trigoria. I tifosi sono accorsi in tanti, c’è entusiasmo, c’è curiosità per il nuovo corso guidato da Gian Piero Gasperini. Ma poi basta uno sguardo alla rosa per accorgersi che manca qualcosa. O meglio, manca tutto. La Roma è infatti l’unica tra le big del campionato a non aver ancora inserito un solo volto nuovo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma cantiere aperto: Gasperini aspetta rinforzi ma c’è una svolta in attacco

Mercato Inter, Di Marzio fa sognare i tifosi: «Farà almeno 5 rinforzi di livello! Sta chiudendo per Luis Henrique, mentre in attacco…» - di Redazione Mercato Inter, Di Marzio fa sognare i tifosi: «Farà almeno 5 rinforzi di livello! Sta chiudendo per Luis Henrique, mentre in attacco…».

Calciomercato: 7/8 rinforzi per la rosa di Cristian Bucchi, focus su difesa e attacco - di Andrea Lorentini Non solo Pattarello, Gugliemo Manzo ha tracciato anche la rotta del mercato in entrata: arriveranno 7/8 rinforzi per migliorare la rosa e consegnare a Cristian Bucchi un organico in grado di competere per i primi posti della classifica.

Roma, rinforzi in attacco per Gasperini: nuovi contatti per la permanenza di Gourna-Douath - L’era Gasperini alla Roma sta per cominciare. A Trigoria si lavora senza sosta per definire l’annuncio ufficiale, ma anche – e soprattutto – per dare forma alla rosa che accompagnerà il nuovo tecnico nella sua avventura giallorossa.

Pescara cantiere aperto: ora servono dieci rinforzi; Quattro nuovi obiettivi di mercato per la Roma 2026, in attesa dell’allenatore; Roma, il centrocampo non va. Ghisolfi ha sei giorni per trovare i rinforzi per De Rossi.

Roma a caccia di rinforzi, non solo Giay: per la fascia destra c ... - MSN - Anche sulla fascia destra, però, ci sarà bisogno di un innesto: ... Secondo msn.com

Roma: Mourinho aspetta ancora rinforzi in attacco, in quota spuntano le ... - Quattro acquisti per la Roma, tutti tra difesa e centrocampo, con l`attacco – orfano dell`infortunato Abraham – ancora alla ricerca di rinforzi per. Da calciomercato.com