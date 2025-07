Pensioni Italia-Albania l' Inca Cgil a disposizione per il supporto ai richiedenti

Dal 1° luglio 2025, i cittadini albanesi residenti in Italia possono presentare domande di pensione in regime di convenzione internazionale direttamente sul sito Inps. Un passaggio storico per migliaia di lavoratori. L’Inca Cgil di Chieti fa sapere che nei propri archivi sono registrati 360. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: italia - inca - pensioni - albania

Basket femminile: Italia battuta dalla Spagna nella seconda partita a Inca - Finisce con una sconfitta la seconda delle due partite dell’Italia a Inca, nelle Baleari. Le azzurre allenate da Andrea Capobianco perdono contro la Spagna per 57-42 in una partita in cui nessuna delle due squadre brilla in fatto di produzione offensiva, e sono le difese a fare il massimo in senso assoluto.

Pensioni Italia-Albania, l'Inca Cgil a disposizione per il supporto ai richiedenti; Italia - Albania, c’è l’ok all’accordo di sicurezza sociale; Italia – Albania, un accordo per garantire diritti e tutele.

Pensioni e contributi, cosa prevede l’accordo tra Italia e Albania - Entra in vigore il nuovo accordo tra Italia e Albania su pensioni e contributi. Segnala money.it

Accordo Italia-Albania: pensioni esportabili e contributi ... - MSN - Garantita la parità di trattamento previdenziale per lavoratori italiani e albanesi. msn.com scrive