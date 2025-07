Vandali blitz all’Anconella bruciato il gazebo dei libri

Firenze, 13 luglio 2025 – “Fahrenheit 451”, straordinario romanzo distopico del 1953, racconta di un mondo capovolto dove i pompieri – il protagonista è il vigile del fuoco Montag – anzichĂ© domare i roghi li innescano. E i loro nemici giurati sono i libri, ingombranti strumenti di libertĂ di pensiero, troppo scomodi perla societĂ . Dubitiamo che gli autori dello stupido e squallido raid della scorsa notte al parco dell’ Anconella – il gazebo del libero scambio di volumi frequentatissimo da famiglie, anziani e bambini – fossero mossi dalla volontĂ di emulare le gesta del romanzo di Ray Bradbury fatto sta che l’episodio, prima ancora che odioso, risulta inquietante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vandali, blitz all’Anconella, bruciato il gazebo dei libri

In questa notizia si parla di: anconella - gazebo - libri - vandali

Vandali, blitz all’Anconella, bruciato il gazebo dei libri.

Vandali con i petardi danneggiano un gioco per bambini all'Anconella - Ad essere preso di mira, un gioco per bambini al parco dell'Anconella, utilizzato per far esplodere un'intera scatola di petardi. Segnala lanazione.it

Firenze, vandali danneggiano l'area giochi dell'Anconella - Vandali in azione la notte scorsa, tra il 4 e il 5 settembre, nell 'area giochi del parco dell' Anconella a Firenze. lanazione.it scrive