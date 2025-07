AEW | Svelati i dettagli sull’infortunio che fa temere il ritiro di Adam Cole

Emergono i dettagli sul forfait dell’ex campione TNT da All In. A distanza di un giorno da All In, emergono finalmente i dettagli sull’infortunio che ha impedito ad Adam Cole di difendere il TNT Championship contro Kyle Fletcher. Si è trattato di una commozione cerebrale subita durante il match di trios disputato giovedì a AEW Collision. La conferma arriva da Fightful e Bryan Alvarez, che hanno rivelato ciò che né prima né durante All In era stato spiegato chiaramente al pubblico. Il colpo di Kyle Fletcher all’origine del problema. Secondo quanto riportato da Alvarez, Cole avrebbe subito l’infortunio dopo un lariat di Kyle Fletcher durante il match di Collision. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Svelati i dettagli sull’infortunio che fa temere il ritiro di Adam Cole

In questa notizia si parla di: dettagli - infortunio - svelati - temere

Infortunio Koopmeiners: ultimissimi aggiornamenti sul recupero dell’olandese. Anche in questo allenamento… I dettagli verso Bologna Juve - di Marco Baridon Infortunio Koopmeiners: arrivano importanti aggiornamenti sul recupero dell’olandese.

Inter Hellas Verona, Faraoni non convocato per infortunio. I dettagli sulle condizioni del difensore - Inter Hellas Verona, Faraoni non convocato per infortunio. I dettagli sulle condizioni del difensore In vista della gara della 35a giornata di campionato di Serie A Inter Hellas Verona, ha reso noto la lista di 25 calciatori convocati per la trasferta a San Siro Paolo Zanetti, mister dei veneti.

Infortunio Cambiaso: speranze di rivederlo in Juve Udinese? Quali sono le sue condizioni ad oggi. I dettagli dopo l’allenamento al JTC - di Marco Baridon Infortunio Cambiaso: ci sono speranze di rivederlo in Juve Udinese? Ecco le sue condizioni ad oggi.

Infortunio Lautaro: Inzaghi svela come sta e perché è uscito con il ... - partita contro il Bologna, Inzaghi si è espresso così sull'infortunio ... Riporta corrieredellosport.it

Haliburton, infortunio terribile nelle Nba Finals: si teme la rottura ... - Haliburton, infortunio terribile nelle Nba Finals: si teme la rottura del tendine d'Achille di Redazione Sport Dopo un inizio folgorante (9 punti in 7'), Tyrese Haliburton crolla a terra in lacrime. Si legge su corriere.it