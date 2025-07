Box Office USA | Superman vola oltre i 120 milioni all’esordio

Superman è tornato..e con esso il DC Universe dei grandi eventi al Box Office USA. Ebbene si, l’attesa per il grande ritorno del paladino di Metropolis è giunta al termine. Pochi minuti fa il the Hollywood Reporter ha offerto le prime stime di incasso per quanto riguarda il weekend d’esordio di Superman al Box Office USA, ed i numeri sono importanti. Il primo film del rinato DC Universe targato James GunnPeter Safran ha prodotto un incasso di 122 milioni di dollari, più 97 milioni dai 79 mercati internazionali in cui era programmato, per un totale globale di 217 milioni. Se guardiamo il risultato a livello globale possiamo essere certi nel dire che ci si aspettava un risultato migliore, ma questo non toglie che nel solo Box Office USA i 122 milioni di incasso rappresentano una splendida risposta per il neo-nato DC Studios, e le sue speranze per il futuro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office USA | Superman vola oltre i 120 milioni all’esordio

In questa notizia si parla di: office - superman - vola - oltre

Superman di James Gunn: Box Office alle Stelle? Le Proiezioni Infrangono i Record - Le prime stime sul debutto al botteghino del nuovo film DC con James Gunn alla regia sono fenomenali, puntando a superare Batman v Superman e Harry Potter.

Superman e fantastic four: james gunn parla del confronto al box office di luglio - Il panorama delle produzioni cinematografiche dedicate ai supereroi si prepara a un nuovo capitolo con due attese uscite previste per l’estate del 2025.

Previsioni box office per il superman di james gunn: successo al primo weekend - anticipazioni sul nuovo film di superman: previsioni di incasso e cast. Il settore cinematografico si trova in fermento grazie alle aspettative generate dal prossimo debutto dedicato a Superman, previsto per il 11 luglio 2025.

#SupermanMovie di James Gunn conquista la vetta del #BoxOffice con oltre 431mila euro nel primo giorno, battendo Jurassic World – La rinascita e F1. Numeri in linea con Man of Steel del 2013. Vai su X

#Superman difende il primo posto e supera 1M di incassi. In seconda posizione, a breve distanza, #JurassicWorld – La rinascita. Completa il podio #F1. Vai su Facebook

Superman vola oltre 1M – Il box office di venerdì 11 luglio; Box Office USA | Superman vola oltre i 120 milioni all’esordio; Superman vola al primo posto del box office italiano.

Superman torna a volare al Box Office Usa e internazionale - Uscito venerdì in oltre 4100 sale americane, Superman ha incassato nei primi tre giorni di programmazione nelle sale USA 122 milioni di dollari, il terzo migliore debutto dell’anno dopo Minecraft – Il ... Si legge su lospaziobianco.it

Superman vola alto e supera L'uomo d'acciaio: debutto record al box office per il nuovo film DC - Con un'apertura da 123 milioni di dollari in Nord America, il reboot diretto da James Gunn stabilisce un nuovo primato per un film standalone dedicato all'Ultimo Figlio di Krypton. Lo riporta msn.com