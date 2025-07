AEW | All In Texas super la WWE ed entra nella storia ma non tutti ne sono contenti

Il pay-per-view di Arlington supera un primato detenuto dalla WWE dal 2019. AEW All In: Texas ha scritto una pagina di storia del wrestling, anche se forse non nel modo che la compagnia avrebbe voluto celebrare. L’evento tenutosi sabato 12 luglio ad Arlington ha infatti superato WrestleMania 35 diventando il pay-per-view di wrestling piĂą lungo di sempre. La card dell’evento texano prevedeva 12 match, inclusi due Casino Gauntlet Match per le divisioni maschile e femminile. Nonostante avesse meno incontri rispetto ai 16 di WrestleMania 35 dell’aprile 2019, All In è riuscito a superarne la durata complessiva, come confermato da Fightful Wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: All In Texas super la WWE ed entra nella storia, ma non tutti ne sono contenti

