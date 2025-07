Meghan Markle e il pasticcio della marmellata

Dopo settimane di illazioni, alcune fonti vicine alla duchessa hanno rivelato che i suoi prodotti As Ever sono realizzati dal marchio della catena Republic of Tea, mentre un’esperta di marmellate critica le sue conserve di frutta spalmabili per la consistenza troppo liquida. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Meghan Markle e il pasticcio della marmellata

