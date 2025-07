Lautaro Martinez Inter il capitano si prepara alla nuova stagione! Ricaricato motivato e pronto a sognare

. C’è un obiettivo da raggiungere. Dopo una stagione lunghissima e piena di impegni, Lautaro Martinez si sta godendo un periodo di meritato riposo prima del rientro alla base. L’attaccante argentino classe 1997, capitano dell’ Inter e simbolo del progetto tecnico nerazzurro, ha chiuso il suo anno calcistico con l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense, all’inizio di luglio. Il “Toro”, come viene soprannominato per la sua grinta e potenza offensiva, ha iniziato l’estate condividendo momenti di quotidianitĂ e allenamenti mattutini sui social, in compagnia della moglie Agustina Gandolfo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez Inter, il capitano si prepara alla nuova stagione! Ricaricato, motivato e pronto a sognare

