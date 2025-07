Mossa in coalizione di Inter e Milan | divieto di accesso al San Siro per ultrà sgraditi o con precedenti

Mossa in coalizione di Inter e Milan: pronto il divieto di accesso al San Siro per gli ultrà sgraditi o con precedenti. L’annuncio. Inter e Milan, su indicazione delle autorità , stanno attuando un profondo cambiamento nei loro rapporti con la tifoseria organizzata, soprattutto con le frange più estreme. Questo processo, noto come “bonifica”, è stato avviato per dare un segnale forte alla magistratura e alle forze dell’ordine, e ha visto il suo punto di svolta con l’inizio della campagna abbonamenti per il prossimo campionato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la svolta si è concretizzata dopo la finale di Champions League disputata dall’Inter contro il PSG, che ha rappresentato la cartina tornasole per la stretta sui rapporti con gli ultras. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mossa in coalizione di Inter e Milan: divieto di accesso al San Siro per ultrà sgraditi o con precedenti

In questa notizia si parla di: inter - milan - coalizione - divieto

ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, importante mantenere ‘low profile’. Col Milan nessun dramma!» - Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News.

Inter-Milan, Inzaghi non fa più sconti! La probabile formazione - Simone Inzaghi non ha più intenzione di fare alcun tipo di turnover in vista del prosieguo della stagione.

Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi - di Redazione Inter Milan, 3 assenti certi per il derby di ritorno in Coppa Italia: l’annuncio di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna.

San Siro vietato per ultrà sgraditi o con precedenti: le mosse di Inter e Milan - Inter e Milan, su indicazione delle autorità, hanno avviato un profondo cambiamento nei rapporti con la tifoseria organizzata ... Si legge su fcinter1908.it

Inter e Milan chiudono San Siro agli ultrà, centinaia di abbonamenti rifiutati a tifosi "non graditi" - Inter e Milan, pugno di ferro delle due società contro gli ultrà "non graditi": niente rinnovo dell'abbonamento ... Lo riporta virgilio.it