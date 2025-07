Sì sì Sinner! Stracciato lo spagnolo Alcaraz l’Italia festeggia il leggendario trionfo del tennista azzurro a Wimbledon

Jannik Sinner entra nella leggenda del tennis conquistando il suo primo titolo a Wimbledon, battendo Carlos Alcaraz in finale con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Una vittoria storica, che consacra definitivamente l’altoatesino tra i grandissimi del tennis mondiale. È il primo italiano nella storia a vincere il torneo più prestigioso del circuito, sul campo più iconico: il Centre Court dell’All England Club. La finale ha regalato spettacolo fin dal primo punto. Sinner è partito fortissimo, strappando il servizio ad Alcaraz nel terzo gioco del primo set e mantenendo poi il vantaggio con grande solidità al servizio ma poi lo spagnolo ha reagito e ha vinto il primo set. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sì, sì, Sinner! Stracciato lo spagnolo Alcaraz, l’Italia festeggia il leggendario trionfo del tennista azzurro a Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - stracciato - spagnolo - alcaraz

