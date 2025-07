WWE | Seth Rollins doveva incassare la valigetta a Saturday Night’s Main Event?

L’infortunio del Mr. Money in the Bank stravolge i piani ma non quelli che pensavano i fan. Dopo l’infortunio subito da Seth Rollins durante Saturday Night’s Main Event, molti fan erano convinti che il wrestler avrebbe incassato la sua valigetta Money in the Bank al termine della serata. La realtà , però, era ben diversa da quanto ipotizzato online. Secondo quanto appreso da Ringside News, la WWE non aveva mai pianificato un incasso di Rollins su GUNTHER o Goldberg durante l’evento. L’unico cambio rispetto al booking originale è stata la vittoria di LA Knight nel match contro Rollins. L’infortunio legittimo che ha cambiato il match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins doveva incassare la valigetta a Saturday Night’s Main Event?

