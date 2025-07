In un istituto a Spilimbergo (Pordenone) i docenti invocano la «clausola di minoranza», prevista da una legge del 2015: non possono essere forzati ad agire contro la loro morale. Per loro «Mario» non diverrà «Giorgia». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quattro prof trovano un appiglio: ci si può opporre alla carriera alias