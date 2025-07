Una gestione molto particolare per la Ducati ufficiale. La scuderia di Borgo Panigale si trova a fare i conti con un pilota, Marc Marquez, dominante in lungo e in largo in questo campionato. L’ultima affermazione in Germania è solo l’ultima della serie e il suo vantaggio nella graduatoria è netto. Un Mondiale, sostanzialmente in ghiaccio, in cui è mancato il ruolo d’antagonista di Francesco Bagnaia. Pecco, ieri dodicesimo, si è preso un podio dal sapor di brodino, ma non è certo quello che vorrebbe da se stesso e dal connubio con la propria moto. Ne ha parlato l’amministratore delegato di Ducati Corse, Claudio Domenicali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Claudio Domenicali: “C’è qualcosa che non si sta incastrando per Bagnaia”