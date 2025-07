Modena auto contro un albero dopo il temporale | ragazza muore tra le fiamme grave amico 28enne

Modena, tragedia dopo un temporale: un’auto è finita contro un albero e ha preso fuoco. Una ragazza è morta carbonizzata, mentre il 28enne alla guida è gravissimo. L’asfalto viscido tra le possibili cause. Indagini in corso per chiarire dinamica e identitĂ della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: modena - auto - albero - temporale

Modena, ruba pluviali di rame e un’auto dal garage: 41enne arrestato dopo inseguimento della polizia - A Modena, un uomo di 41 anni è stato arrestato per furto aggravato di pluviali di rame, utilizzando un'auto rubata.

Modena, ex senatore Giovanardi denuncia il furto della sua auto. La macchina non si è mai mossa dal luogo dov’era stata parcheggiata. - Castelvetro di Modena, piccolo comune dell’Emilia Romagna, è stato protagonista di una vicenda ambigua, ed a tratti, divertente.

Uomini e padri separati, al Centro per le famiglie di Modena torna il laboratorio gratuito di auto-aiuto - Ti stai separando? Ti senti solo e disorientato? Ti manca una abitazione? Hai difficoltà di relazione con i figli e con l’ex coniuge, ti vuoi confrontare con altri uomini e padri separati che stanno attraversando la tua stessa esperienza? Sono alcune domande alle quali da 15 anni il.

Ecco le immagini del forte temporale che si è registrato nella serata di sabato 14 giugno a Campogalliano, in provincia di Modena. Video di Luca Lombroso Vai su Facebook

Modena, auto contro un albero dopo il temporale: ragazza muore tra le fiamme, grave amico 28enne; Incidente oggi in tangenziale a Modena: auto contro un albero, giovane muore carbonizzata; Incidente in tangenziale, ragazza muore carbonizzata a Modena: si era schiantata contro un albero.

Modena, auto contro un albero dopo il temporale: ragazza muore tra le fiamme, grave amico 28enne - Modena, tragedia dopo un temporale: un’auto è finita contro un albero e ha preso fuoco. Secondo fanpage.it

Incidente oggi in tangenziale a Modena, auto contro un albero, giovane muore carbonizzata - Alla guida della Toyota (che ha preso fuoco dopo il violento impatto) un ragazzo di 28 anni, portato all’ospedale in elisoccorso e che si trova in condizioni critiche. Segnala ilrestodelcarlino.it