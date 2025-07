Maltempo su Fiumicino già due voli deviati sull' aeroporto d' Abruzzo

Due voli deviati da Fiumicino all'aeroporto d'Abruzzo nel pomeriggio di domenica 13 luglio a causa dei temporali in corso sulla costa tirrenica. Diversi altri voli sono in handling ovvero in attesa di capire se e quando potranno atterrare nello scalo Leonardo da Vinci. In attesa sui cieli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Blackout in Iberia, cancellati almeno quattro voli da Fiumicino - Roma, 29 aprile 2025 – Il maxi-blackout che ieri ha spento mezza penisola iberica ha già colpito i viaggiatori italiani: quattro voli in partenza da Fiumicino – tre per Lisbona e uno per Barcellona – sono stati cancellati nel pomeriggio del 28 aprile.

Guerra Iran-Israele, a Fiumicino voli cancellati: quali sono i paesi off limits - Fiumicino, 14 giugno 2025 – Non si placano i conflitti in Medio Oriente e sale la tensione con un nuovo fronte bellico: ora che l’Iran ha risposto all’attacco di Israele, lanciando missili su Gerusalemme e Tel Aviv, l’attenzione all’interno degli aeroporti è tenuta ancora più alta.

WIZZ AIR AMPLIA IL NETWORK TRA ITALIA E ROMANIA:NUOVI VOLI DA BRINDISI E PESCARA PER BUCAREST Continua l'espansione della compagnia nel Sud Italia con due nuove rotte annuali operative dal prossimo ottobre da Puglia e Abruzzo

Aeroporto Fiumicino, voli in ritardo per le raffiche di vento, allerta meteo fino a domani 3 Minuti di Lettura sabato 21 novembre 2015, 19:04

Voli in aumento: ecco la destinazione più amata dagli abruzzesi - Una politica azzeccata di contenimento delle tasse aeroportuali ha portato a un vero e proprio boom per lo scalo abruzzese