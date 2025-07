Calciomercato Inter per la trequarti anche un talento Under 19! C’è anche Maksimovic della Stella Rossa

Calciomercato Inter, per la trequarti anche un talento Under 19! Occhi puntati su Maksimovic della Stella Rossa. Per il calciomercato Inter alla ricerca di un nuovo trequartista per completare il reparto offensivo in vista della stagione 202526. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza sta monitorando diverse piste, con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta impegnati a valutare profili che possano rafforzare qualitativamente la squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione da allenatore della prima squadra. Oltre ai già noti Julio Enciso, trequartista paraguaiano in forza al Brighton, e Nico Paz, classe 2004 del Real Madrid che rappresenta il sogno del club, emergono ora due nuovi nomi, tra cui un giovane prospetto serbo che ha attirato l’interesse degli osservatori nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, per la trequarti anche un talento Under 19! C’è anche Maksimovic della Stella Rossa

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - trequarti - talento

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato, Derby infuocato a Milano: Inter e Milan piombano su Mateta - Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace protagonista di una ottima stagione, è diventato un obiettivo concreto per Milan e Inter

L'Inter è al lavoro per programmare la nuova stagione. Spazio al calciomercato ma non solo, gli aggiornamenti sulla campagna abbonamenti 25/26 e sul... Vai su Facebook

Clamoroso Inter, derby di mercato col Milan per Marco Asensio; Asensio, talento selvaggio che fa gol: ecco perché può servire all'Inter; Mastantuono vuole solo il Real Madrid: cosa cambia per il Mondiale per Club (e l'Inter).

Calciomercato Inter, il trequartista lo porta Mendes: arriva l’ex Real! - L’Inter sta valutando l’acquisto dell’esperto top player per rinforzare la rosa di Chivu: l’ultima idea è nata da una proposta di Mendes. Da spaziointer.it

Sky – Inter, Frattesi considerato incedibile! Taremi via? L’identikit per il colpo sulla trequarti - "Frattesi è considerato incedibile dall'Inter": le novità sul suo futuro e l'identikit per il colpo sulla trequarti da Sky ... Scrive fcinter1908.it