Jurassic world rebirth supera due blockbusters supereroi con un enorme successo al box office globale

Il film Jurassic World Rebirth, settima incarnazione della celebre saga dei dinosauri, ha ottenuto risultati di grande rilievo al botteghino, superando due importanti blockbuster di supereroi usciti nella prima metĂ del 2025. La pellicola, interpretata da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, si distingue per le performance economiche e l'interesse suscitato presso il pubblico internazionale. andamento e incassi di Jurassic World Rebirth. dati di apertura e performance iniziale. Il debutto in sala di Jurassic World Rebirth, avvenuto il mercoledì precedente al weekend del 4 luglio, ha registrato un incasso di $92 milioni in tre giorni.

