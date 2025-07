A Castello un caso di Chikungunya sanitari a Pievetta per uno screening volontario

Domenica 13 luglio è stato confermato un caso verosimilmente autoctono di chikungunya in provincia di Piacenza. Ne dĂ notizia, tramite una nota ufficiale, l'azienda Ausl di Piacenza. Si tratta di un uomo italiano, residente a Castelsangiovanni, in localitĂ Pievetta, over 65, che nei giorni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

A Castello un caso di Chikungunya, sanitari a Pievetta per uno screening volontario.

