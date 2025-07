Dazi Meloni | Ue può far valere proprie ragioniItalia fa sua parte

Roma, 13 lug. (askanews) – “Anche oggi, il Governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Una guerra commerciale interna all’Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che insieme affrontiamo. L’Europa ha la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buon senso. L’Italia farà la sua parte. Come sempre”. E’ quanto afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

