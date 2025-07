Nintendo Switch 2 alcuni utenti sono stati bannati dopo aver utilizzato dei giochi usati | ecco la soluzione

Una recente segnalazione ha messo in allerta la community di Nintendo: un utente di Nintendo Switch 2 ha denunciato di essere stato bannato dai servizi online dopo aver installato aggiornamenti per quattro giochi usati di Switch 1 acquistati tramite Facebook Marketplace. Il ban, che ha impedito temporaneamente l’accesso anche ai giochi regolarmente acquistati sull’eShop, ha generato preoccupazione tra molti altri giocatori che fanno uso di cartucce di seconda mano. Insider Gaming segnala che dietro questo blocco non c’è un errore tecnico, ma una misura anti-pirateria voluta da Nintendo: ogni cartuccia ha un codice identificativo unico, e il sistema può rilevare se due console utilizzano lo stesso ID online nello stesso momento. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2, alcuni utenti sono stati bannati dopo aver utilizzato dei giochi usati: ecco la soluzione

In questa notizia si parla di: nintendo - switch - giochi - aver

