Kean ha ancora intenzione di misurarsi con il calcio europeo! E adesso la Fiorentina spinge per il rinnovo: tutti i dettagli. A 48 ore dalla fine della clausola, Moise Kean e il suo agente Alessandro Lucci hanno finalmente preso una decisione definitiva sul futuro dell’attaccante, che non ha preso in considerazione l’ offerta dell’ Al Qadsiah. La proposta, rimasta sul tavolo per settimane senza alcuna risposta, è stata scartata dal classe 2000, che ha optato per una scelta diversa per la propria carriera. Kean ha deciso: è ancora troppo presto per trasferirsi in Arabia Saudita. Negli ultimi giorni, anche i contatti con l’Al Hilal non hanno avuto l’ effetto sperato: nonostante le trattative, Kean e Lucci hanno deciso di non accettare il trasferimento in Arabia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean sembra aver deciso il suo futuro: no all’Arabia Saudita! Adesso spunta l’opportunità del rinnovo con la Fiorentina: tutti i termini del possibile prolungamento