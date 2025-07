Elodie crisi con Iannone? La foto che spazza via ogni dubbio

Elodie scaccia le voci su una crisi con il fidanzato Andrea Iannone pubblicando una foto che toglie ogni dubbio: lo scatto condiviso nelle storie Instagram ritrae i due che si baciano tra le lenzuola. Dunque nessuna dichiarazione, nessuna intervista, ma comunque un'immagine chiara, che ha subito fatto il giro del web e dei social e che è bastata a mettere fine a settimane di pettegolezzi e indiscrezioni, a quanto pare infondate. Nell'immagine, postata nelle ore in cui Iannone è impegnato nel Gran Premio di superbike di Donington, la cantante sorride mentre accarezza il volto del compagno. I fan dell'artista, e in generale della coppia, erano in fermento da giorni: secondo le indiscrezioni che circolavano online e che in un primo momento erano state rilanciate dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, tra Elodie e Iannone ci sarebbe stata una crisi e non una rottura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

