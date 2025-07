Aggredito e accoltellato in strada | grave un ragazzo

Prima l’aggressione e i fendenti, poi la corsa al Niguarda. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in via Alessandrini a Pero (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di domenica 13 luglio.Per il momento non è chiaro quale sia il movente dell’aggressione. Sul caso Ono sono corso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it