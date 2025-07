LIVE Sinner-Alcaraz 4-6 6-4 6-4 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | LEGGENDARIA VITTORIA! JANNIK CI PORTA IN PARADISO!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 Sono 4 i titoli dello Slam per Sinner, a -1 da Alcaraz, che oggi incassa la sua prima sconfitta in carriera in una finale. 20.27 Lo ha tramortito, distrutto, frantumato alla distanza. Vendetta, dolce vendetta.Parigi è dimenticata. L'Italia ha vinto Wimbledon. Siamo all'apice (per l'ennesima volta) del nostro sport. 20.26 Jannik Sinner ha vinto Wimbledon. Sconfitto Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3 ore e 4 minuti. 6-4 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! WIMBLEDON E' NOSTROOOOOOOOOOOOOOO!!!! SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO! E' TUTTO VERO, UNFORGETTABLE SINNER! 40-15 Risposta aggressiva di Alcaraz, in rete il rovescio di Sinner.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

