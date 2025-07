Attenzione! C’è una nuova truffa Riguarda il Ministero della Salute arriva via mail Come riconoscerla e proteggersi

Il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme per una nuova tentata truffa online, arriva via email, in cosa consiste, come riconoscerla e come proteggersi. Un nuovo tentativo di truffa sta circolando sul web e riguarda il Ministero della Salute. A farlo sapere, sono stati proprio gli uffici del ministro Orazio Schillaci, che sui social e sul sito ufficiale stanno raccomandando ai potenziali malcapitati a non cliccare alcun link che arrivi via mail da indirizzi che sembrano ufficiali ma non lo sono. (Foto di InstagramMinistero della Salute) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

