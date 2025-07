Air India le ultime ore dei piloti | i 30 secondi di volo i due alert sull' interruttore dei motori e sulla centralina Cosa rivela e cosa no il rapporto sull' incidente

L'indagine sull'incidente dell'Air India 171 del 12 giugno 2025 si sta concentrando sui piloti, sulle loro ultime ore e sul loro profilo. Sulla conversazione tra i due nei secondi prima. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Air India, le ultime ore dei piloti: i 30 secondi di volo, i due alert sull'interruttore dei motori e sulla centralina. Cosa rivela (e cosa no) il rapporto sull'incidente

Air India, aereo per Londra precipita tra le case subito dopo il decollo: a bordo 242 persone. L'allarme lanciato dai piloti - Un grave incidente aereo ha coinvolto oggi, 12 giugno 2025, un volo di linea dell?Air India in partenza dall?aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, in India.

