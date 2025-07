Donkey Kong Bananza alcune copie del gioco sono già in circolazione | sono in arrivo gli spoiler?

Alcune copie fisiche  di Donkey Kong Bananza sono già finite nelle mani di alcuni utenti, appena pochi giorni prima della sua uscita ufficiale fissata per il 17 luglio. La notizia, emersa su Reddit, ha immediatamente acceso l’allerta nella community di Nintendo, che ovviamente ora teme la circolazione in rete di anticipazioni non richieste. In casi come questo, vista la tipologia del titolo, il pericolo non si limita alla trama, ma include anche personaggi a sorpresa, comparse inaspettate (come quella di Pauline, rimasta segreta a lungo), citazioni nascoste e altri elementi che i giocatori più appassionati vorrebbero scoprire da soli. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Donkey Kong Bananza, alcune copie del gioco sono già in circolazione: sono in arrivo gli spoiler?

In questa notizia si parla di: sono - donkey - kong - bananza

gamelife e GameSoul hanno lanciato un nuovo contest grafico a tema Donkey Kong Bananza. Possono partecipare tutti, esperti di disegno e non, e in palio ci sono dei premi davvero sfiziosi. Contenuto promosso da gamelife Vai su Facebook

Donkey Kong Bananza, Takahashi: “Fluidità prioritaria, ma possibili cali nei momenti più intensi” http://dlvr.it/TLtnYw #DonkeyKong #NintendoSwitch2 #Videogiochi #GiochiNintendo #Framerate Vai su X

Alcune copie di Donkey Kong Bananza sono già in circolazione, occhio agli spoiler; Il framerate di Donkey Kong Bananza non è perfetto: il Director spiega perché; Donkey Kong Bananza, Takahashi: “Fluidità prioritaria, ma possibili cali nei momenti più intensi”.

Alcune copie di Donkey Kong Bananza sono già in circolazione, occhio agli spoiler - A quanto pare alcune copie di Donkey Kong Bananza sono già in circolazione, vendute in anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale: fate attenzione a eventuali spoiler. Come scrive msn.com

Anche Shigeru Miyamoto è stato coinvolto nello sviluppo di Donkey Kong Bananza - Leggi ... Scrive informazione.it