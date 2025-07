Frida Kahlo sapeva tutto dell’amore e dell’arte | 40 frasi indimenticabili che trafiggono il cuore

Il 13 luglio 1954 moriva a Città del Messico Frida Kahlo, una delle artiste più note del ‘900. Prima di essere una pittrice dallo stile unico e “selvaggio”, Frida è stata una donna dalle grandi passioni. Affetta da spina bifida e sopravvissuta a un devastante incidente stradale a bordo di un bus, che la portarono a 32 operazioni chirurgiche e a un riposo forzato di mesi col busto ingessato, Kahlo ha vissuto una vita segnata dal dolore. A cui tuttavia non si piegò mai. Forte del suo carattere indipendente e anticonvenzionale. Lo capirete dalle frasi che abbiamo scelto quanto intrepida sia stata. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Frida Kahlo sapeva tutto dell’amore (e dell’arte): 40 frasi indimenticabili che trafiggono il cuore

In questa notizia si parla di: frida - kahlo - sapeva - tutto

L’arte e la vita di Frida Kahlo, un’avventura in musica e parole - IL RECITAL. Al Circolino della Malpensata una serata dedicata all’artista messicana promosso dalla Cooperativa «Paci Dell’Orto».

Meloni tra le donne illustri assieme a Frida Kahlo: è polemica sul libro distribuito in una scuola elementare - È polemica per il libro sulle grandi donne della storia distribuito in una scuola elementare di Limena (Padova) dall'assessora all'istruzione di Fdi, Eleonora Paccagnella.

Parole e musica su Frida Kahlo alla Rotonda a Mare di Senigallia - Debutta domani sera (ore 21.30, ingresso gratuito) alla Rotonda a Mare di Senigallia ‘Amore e rivoluzione.

[ L'infanzia è l'unico momento della vita, in cui prevale su tutto, il senso della meraviglia e dell'incanto.] . •Elsa Morante• _______________ Édouard.Boubat ©? Paris Vai su Facebook

La nuova biografia su Frida Kahlo, outsider dell'arte; Frida Kahlo: la gran ocultadora; «Frida Kahlo e mio padre Leo Matiz, amore senza sesso».

Le frasi più profonde di Frida Kahlo: citazioni e aforismi - Pittrice famosa e icona del Novecento, personaggio storico di grande rilievo: Frida Kahlo ci ha lasciato dei pensieri ... Lo riporta dilei.it

Frida Kahlo, la storia dell'artista divenuta icona del '900 - Frida Kahlo, la nascita di un’icona Nata a Coyoacán il 6 luglio del 1907, Frida Kahlo è sempre stata vivace ed entusiasta di quella vita che però non le ha fatto sconti. Riporta dilei.it