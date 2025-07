Destiny Egharvba corsa e fantasia per Iori | Riportiamo il Cittadella dove merita il più in alto possibile

Corsa sulle corsie, entusiasmo contagioso e la voglia di lasciare finalmente il segno tra i grandi. Destiny Egharvba è il secondo innesto del nuovo Cittadella targato Iori, un esterno offensivo che il tecnico conosce bene dai tempi della Casertana, con con 3 reti ed altrettanti assist in 13.

Destiny Egharvba, corsa e fantasia per Iori: ¬ęRiportiamo il Cittadella dove merita, il pi√Ļ in alto possibile¬Ľ.

Destiny Egharvba, corsa e fantasia per Iori: «Riportiamo il Cittadella dove merita, il più in alto possibile» - Il secondo acquisto del mercato estivo granata, esterno offensivo proveniente dal Renate via Casertana, è pronto per il raduno di martedì 15 luglio al Tombolato e si racconta: «Mister Iori mi ha convi ... Si legge su padovaoggi.it

