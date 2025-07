Napoli il nuovo training kit 2025 2026 | rinnovata la partnership con Coca-Cola FOTO

Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale le foto del training kit 2025-2026: tutte le foto. Il Napoli si appresta ad una nuova stagione in cui sarĂ chiamato a difendere il titolo da campione d’Italia conquistato con tanto sudore, ma anche tanta gioia, nella scorsa stagione. L’entusiasmo dei tifosi è giĂ alle stelle, viste anche le straordinarie mosse del club sul mercato. In tanti aspettando di accapararsi le nuove maglie e così il club ha inaugurato la nuova stagione con la vendita del nuovo training kit. Il nuovo training kit del Napoli (FOTO). Il club ha comunicato infatti ufficialmente il rinnovo della partnership con Coca-Cola fino al termine della stagione 20272028, comunicandone tutti i dettagli: “La collaborazione, avviata nel 2022 come Global Partner del Club, porterĂ anche nelle prossime tre stagioni l’inconfondibile logo Coca-Cola sul kit d’allenamento e sulla collezione warm-up della Prima Squadra e della Primavera, indossati durante le sessioni di allenamento e nel prepartita di tutte le gare ufficiali dei Campioni d’Italia”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

