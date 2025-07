Wimbledon 2025 fantastico Sinner | battuto Alcaraz in quattro set

Il cielo è azzurro sopra Wimbledon. Jannik Sinner si prende la rivincita contro Carlos Alcaraz aggiudicandosi la 138esima edizione dei Championships con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. I due fuoriclasse del circuito hanno dato vita a una partita intensa, giocata colpo su colpo, che si è decisa su pochi scambi ad alta velocità. Sinner, al quarto major in carriera, è il primo italiano a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. Si ferma invece a 20 la striscia di vittorie consecutive di Alcaraz a Londra, che non perdeva proprio dalla partita contro l’azzurro del 2022. È anche la prima volta che perde una finale Slam dopo le cinque vittorie consecutive fra Us Open, Roland Garros e Wimbledon. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, fantastico Sinner: battuto Alcaraz in quattro set

